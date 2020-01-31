Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan sendikasız işçilere üyelik daveti
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikasız bütün çalışanları Hak-İş'e bağlı sendikalarda örgütlenmeye davet etti.
Ankara
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu olarak, kendilerine inanan ve güvenen emekçilere, teşkilata ve Hak-İş mensuplarına teşekkür etti.
Bütün emekçilere ulaşma mecburiyetinde olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Açıklanan istatistikler, toplam 13 milyon 856 bin 801 işçinin sadece yüzde 13,84'üne denk gelen 1 milyon 917 bin 893 işçinin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle Hak-İş Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Ülkemizi ve sendikal hareketi geleceğe taşımak için yeni hedefler belirliyoruz, daha fazla örgütlenme diyor, yüzbinlerle milyonlara ulaşmak istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.