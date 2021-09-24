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Ekonomi

Güven endeksi hizmet ve perakende sektöründe arttı, inşaat sektöründe azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 düştü.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.09.2021
Güven endeksi hizmet ve perakende sektöründe arttı, inşaat sektöründe azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 116,1 iken, eylülde 1,5 artarak 117,8'e çıktı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,5 artarak 120,1 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,1 artarak 115,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,1 azalarak 117,9'e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 4,8 artarak 115,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,8 artarak 125,9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,8 artarak 90,7'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 5 artarak 130,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ağustosta 92,4 iken, eylülde yüzde 0,7 azalarak 91,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,04 artarak 83,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,3 azalarak 100,5'e geriledi.

İnşaat sektöründe eylül ayında girişimlerin yüzde 56,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" ağustosta yüzde 30,5 iken eylülde yüzde 25,7, "talep yetersizliği" ağustos ayında yüzde 24,6 iken eylülde yüzde 22,2 ve "diğer faktörler" ağustosta yüzde 21 iken eylülde yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.

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