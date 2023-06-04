Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,906.00
BTC/USDT
27,216.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta 159 milyon dolardan fazla halı ihracatı yapıldı

Türkiye'nin halı üretim merkezi konumundaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artarak 159 milyon 325 bin dolara ulaştı.

Fırat Özdemir  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta 159 milyon dolardan fazla halı ihracatı yapıldı

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ve ekonomik istikrarın üretim ve ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden halının mayıs ayıyla toparlanmaya başladığına dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin mayıs ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artışla 159 milyon 325 bin dolar oldu. Sektörümüz Türkiye için olduğu gibi Gaziantep ve bölgemiz için de büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde yaklaşık 50 bin kişi sektörde istihdam edilmektedir. Bu Gaziantep, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir değer ve önem."

Kaplan, aralık ayında İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilecek CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağını vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, biri kadın olmak üzere iki terörist teslim oldu
"İhtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı
Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
Küba Dışişleri Bakanı Rodrguez ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

Benzer haberler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta 159 milyon dolardan fazla halı ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayısta 159 milyon dolardan fazla halı ihracatı yapıldı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin mayıs ihracatı 3,1 milyar dolar oldu

Türkiye'nin halı ihracatı mayısta yüzde 48,5 arttı

Mayısta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Mayısta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Depremzede ayakkabıcıdan 4 kıtaya bovling ayakkabısı ihracatı

Depremzede ayakkabıcıdan 4 kıtaya bovling ayakkabısı ihracatı
İhracatta 21,7 milyar dolarla en yüksek mayıs ayı değerine ulaşıldı

İhracatta 21,7 milyar dolarla en yüksek mayıs ayı değerine ulaşıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet