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Ekonomi

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları 24 Mayıs'tan itibaren devam edecek

Güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına ilişkin program kapsamında 24-27 Mayıs tarihlerinde 55 yarışma gerçekleştirilecek.

Nuran Erkul Kaya   | 18.05.2021
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları 24 Mayıs'tan itibaren devam edecek

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi konusundaki yarışmalar 24-27 Mayıs'ta yapılacak. Bu tarihler arasında 55 yarışma gerçekleştirilecek.

YEKA GES-3 kapsamında daha önce 26-29 Nisan tarihlerinde 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edilmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle yarışmaların bir kısmı ertelenmişti.

Söz konusu yarışmalara başvuru sahiplerinin yetkili temsilcileri en fazla 2 kişi olmak kaydıyla katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletnameleri, şirket kaşelerinin ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampüse girişte HES kodlarının hazır bulundurulması gerekecek.

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