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Ekonomi

Güneş enerjisinde lider 20 ülkenin kapasitesi 2026'da 2 bin gigavatı aşacak

Dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üreten 20 ülkenin, 2022-2026 döneminde güneş enerjisi kapasitesini 2 bin 31 gigavata ulaştırması öngörülüyor.

Gülşen Çağatay, Fuat Kabakcı   | 21.02.2023
Güneş enerjisinde lider 20 ülkenin kapasitesi 2026'da 2 bin gigavatı aşacak

Ankara

Solar Power Europe tarafından hazırlanan 2022-2026 dönemini kapsayan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü raporuna göre, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele eden ülkeler güneş enerjisi yatırımlarını öncelerken, bu kaynağın enerji güvenliği ve istihdam konularında avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Rapora göre, son üç yılı etkileyen Kovid-19 salgını sonrasında yaşanan ekonomik durgunluk ve ardından yaşanan enerji krizi dünya genelinde elektrik fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Enerji krizinin etkisini azaltmak isteyen birçok ülke elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye yönelirken, yenilenebilir enerji içinde en çok yatırım, güneş enerjisi sektöründe gerçekleşti.

Rapora göre, güneş enerjisinde ülkelerin sağladığı politik destek mekanizmaları yanında, güneş teknolojilerindeki gelişmelerin yaygınlaşmasıyla yatırım maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

Böylelikle, dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üreten 20 ülkenin, 2022-2026 döneminde güneş enerjisi kapasitesini toplamda 2 bin 31 gigavata ulaştırması öngörülüyor.

Güneş enerjisinde 2022-2026 döneminde ilk 10 ülke ve ulaşacağı tahmin edilen kapasiteler ise şöyle:

SıralamaÜlkeler2026'daki Kapasite (GW)
1Çin814,1
2ABD311,4
3Hindistan176,4
4Almanya132,8
5Japonya112,4
6Brezilya67,2
7Avustralya62,1
8İspanya48,2
9Güney Kore47,7
10Hollanda36,1
Diğer 10
224
Toplam 20Toplam2 bin 31


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