Dolar
14.68
Euro
15.95
Altın
1,950.77
ETH/USDT
3,019.30
BTC/USDT
40,188.00
BIST 100
2,436.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı etkili oluyor. Uçhisar'dan yayındayız
logo
Ekonomi

Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı

Türkiye'nin mevcut elektrik kurulu gücü 100 bin 334 megavata, güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8'e ulaştı.

Nuran Erkul Kaya   | 12.04.2022
Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı

İstanbul

Türkiye'nin güneş enerjisindeki 8 bin megavatı aşan kapasitesi 78 ilindeki santrallerden oluşurken, bu kapasitenin en yükseğini bulunduran Konya "güneşin başkenti" olarak öne çıkıyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 29 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 8 yılda 8 bin megavatı geçerek bu alanda bir eşik de aşılmış oldu. Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8'e ulaştı.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde irili ufaklı güneş enerjisi santralleri bulunuyor.

Konya, 1167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 415,8 megavatı bulan kapasitesiyle Ankara, 383,5 megavatla Şanlıurfa, 346,5 megavatla Kayseri ve 306,9 megavatla İzmir takip ediyor.

Kahramanmaraş 264,7 megavat, Gaziantep 260,8 megavat, Afyonkarahisar 252,3 megavat, Antalya 241,7 megavat ve Manisa 234,8 megavatla güneş enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Mersin 217,5 megavat kurulu güçle bu illeri izlerken, Türkiye'nin 20 ilinde 100-200 megavat, 9 ilinde de 50-100 megavat arasında güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor.

Güneş enerjisinde 18 şehirdeki kapasiteler 10-50 megavat arasında değişirken, 20 şehirde 10 megavat ve altında güneş enerjisi kurulu gücü mevcut.

Rize, Hakkari ve Artvin ise Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin bulunmadığı üç il olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı

Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı

Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak

Elektrik sektöründe 'üreten tüketici' modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak

Türkiye'nin 13 bin 500 megavatlık hibrit GES potansiyeli bulunuyor

Türkiye'nin 13 bin 500 megavatlık hibrit GES potansiyeli bulunuyor
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi: Türkiye, deniz üstü rüzgar potansiyeli yüksek 4 ülke arasında

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi: Türkiye, deniz üstü rüzgar potansiyeli yüksek 4 ülke arasında
Emisyonları düşürmenin en ucuz yolu, rüzgar ve güneş enerjisi

Emisyonları düşürmenin en ucuz yolu, rüzgar ve güneş enerjisi