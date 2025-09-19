Dolar
logo
Ekonomi

"Gümrük Muhafaza Türkiye"nin izleyiciyle buluşmasına sayılı günler kaldı

DMAX'in en çok izlenen programlarından "Gümrük Kontrol"ün yerli uyarlaması olan "Gümrük Muhafaza Türkiye", 23 Eylül'den itibaren gümrük kapılarında yaşanan olayları ve kaçakçılığın önlenmesinde ekiplerce yapılan çalışmaları ekrana taşıyacak.

Seda Tolmaç  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
"Gümrük Muhafaza Türkiye"nin izleyiciyle buluşmasına sayılı günler kaldı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki gümrük kapılarında yaşanan hikayelerin ele alınacağı program hakkında bilgi verildi.

DMAX'in dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan Gümrük Kontrol serisini Türkiye'ye getirdiği belirtilen açıklamada, ilgiyle takip edilen yapımın "Gümrük Muhafaza Türkiye" adıyla DMAX ekranlarında yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, programın, İspanya, İsveç ve Danimarka'dan sonra Türkiye'nin gümrük kapılarında yaşanan olayları ekrana taşımak için 23 Eylül'den itibaren salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanacağı ifade edildi.

Gerekli çekim izinlerinin Bakanlıktan alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen Gümrük Muhafaza Türkiye, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla ekiplerin verdiği mücadeleleri ekrana getirecek. İzleyiciler, ülkenin dört bir yanındaki kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı verilen amansız mücadeleye tanıklık ederken en ön saflarda görev yapan cesur ekiplerin, nefes kesen operasyonlarına şahit olacak."

Çekimlerin mart ayından itibaren çeşitli gümrük noktalarında yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelilerin kimsenin hayal edemeyeceği yolları nasıl denediğinin, gümrük muhafaza memurlarının potansiyel suçlular için nasıl caydırıcı bir etki yarattıklarının konu edileceği belirtildi.

"Teşkilatımızın faaliyetleri daha görünür seviyeye ulaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, gümrükler muhafaza teşkilatının özveriyle çalıştığına işaret ederek, "Teşkilatımızın kıymetli personelinin bu üstün çabasını, vatandaşımızla paylaşmak bizleri son derece memnun etmektedir. Bu vesileyle, teşkilatımızın faaliyetlerinin geçmişe kıyasla çok daha görünür ve etkili bir seviyeye ulaşacağını gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

