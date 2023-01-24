GÜBRETAŞ: Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek
GÜBRETAŞ, Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.
İstanbul
GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 30 Aralık 2022 tarihli KAP açıklamasında, Söğüt altın madeni sahasında 2022 sonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğunun duyurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, ''Bu çalışmaların sonucu olarak, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ uhdesinde bulunan Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.'' denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.