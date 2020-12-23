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Ekonomi

Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı Bileciklileri heyecanlandırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkarılacak 6 milyar dolar civarında değere sahip 3,5 milyon onsluk kaynağın, ülke ekonomisine ve bölge istihdamına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Sergen Sezgin, Harun Reşit Kaymaz   | 23.12.2020
Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı Bileciklileri heyecanlandırdı Fotoğraf: Sergen Sezgin /AA

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi kentte memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duyurduğu gelişme, ilçe halkını da heyecanlandırdı.

Altın kaynağı tespit edilen Gübretaş sahası havadan görüntülendi

Dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

Yeni Eskişehir Yolu bölgesinde, 6 milyar dolar civarında değere sahip altın kaynağı olduğu açıklanan maden sahası, AA tarafından havadan drone ile görüntülendi.

"Söğüt, tarih açısından çok özellikli bir bölge"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gelişmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Müjdeli haberi Fahrettin Poyraz'ın verdiğini belirten Şentürk, Söğüt'ün tarih açısından çok özellikli bir yer olduğunu hatırlattı.

İlçe için "Yer üstü olduğu gibi yer altı da geçmişi de geleceği de çok parlak." ifadesini kullanan Şentürk, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir rezerv. Bilecik'te maden çeşitliliği vardı ama özellikle altın konusunda bu kadar zengin bir rezervin olması bizi çok mutlu etti. Bunun oluşturacağı istihdam, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve dolaylı katkıları hesaba kattığı zaman bölgemiz açısından çok önemli bir gelişme. İnşallah hayırlı olur."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettikleri dönemde bu sevindirici haberle yüzlerin güldüğünü dile getirdi.

Milli imkanlarla ekonomiye kazandırılacak altın rezervinin Söğüt ilçesine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Yağcı, "Ülkemize ve şehrimize maden sahasındaki varlığın müjdesini vermemize vesile olan Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Fahrettin Poyraz ve Merkez Birliği Başkanı Köksal Kacır ile tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

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