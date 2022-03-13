Gübre sektörü Türkiye'nin gübre tedarikinde sorun yaşamayacağı görüşünde
Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Güneş, Türkiye'de kısa vadede kullanılacak gübre stokunun mevcut olduğunu, uzun vadede ise yaşanabilecek sorunlara karşı tedbirler aldıklarını bildirdi.
Ankara
Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gübre sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gübrede 2021 yılında Türkiye'de fiyat ve tedarik noktasında sorunlar yaşandığını anımsatan Güneş, bu sorunların özellikle ham maddenin zor bulunmasıyla arttığını ve enerjide yaşanan sıkıntılarla sürdüğünü söyledi.
Güneş, gübre fiyatlarının son bir yılda 3-4 kat arttığına dikkati çekerek, bununla beraber kurdaki artışın da fiyatlara yansıdığını ifade etti.
Türkiye'nin yurt dışından gübre aldığına işaret eden Güneş, "Azotlu gübre üretebilmemiz için yeterli miktarda doğal gaz kaynağımız yok. Fosforlu gübre için fosfat kaynağımız bulunmuyor ve potasyum kaynaklarımız yeterli değil. Azotlu gübrede dışa bağımlıyız. Fosforlu gübrede Mazı Dağı'ndaki tesisler şu anda aktif olarak üretim yapıyor. Burası Türkiye'nin bu alanda ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabiliyor." dedi.
Güneş, Rusya ve Ukrayna'nın gübre konusunda çok önemli ülkeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bugün azotlu, fosforlu, potasyumlu gübrenin dünyadaki ihracatının yaklaşık yüzde 15'ini Rusya yapıyor. Rusya, dünyadaki azot üretiminde dördüncü, fosfor üretiminde üçüncü ve potasyum üretiminde ikinci sırada. Rusya'dan azotlu gübre alışımız artarak devam ediyor. Son 3-4 yıla baktığımızda bazı ürünlerde mal alışımız kısmen azalmış durumda."
"Gübre tedarikinde sorun yaşanmayacak"
Türkiye'nin gübre stokuna ilişkin bilgi veren Güneş, "Kısa vadede kullanılacak gübreler Kasım 2021'de tedarik edildi. Kısa vade kullanılacak gübre stokumuz mevcut, uzun vadede yaşanabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Üreticilerimizin içi rahat olsun. Türkiye'de gübre tedarikinde sorun yaşanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Gübre konusunda Rusya dışında alternatif pazarlar olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:
"Rusya'dan tedarik ettiğimiz ürünleri başka ülkelerden almak için baktığımızda birçok ülkenin aynı pazarlara yöneldiğini görüyoruz. Fas, Mısır ve İran'dan da gübre alabiliriz ancak arz-talep dengesinde bozulma oluyor. Zaten denge bir yıldır bozulmuştu. Rusya'nın gübre ihracatı konusunda getirdiği kısıtlamalar tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Ocak ayında düşmeye başlayan fiyatlar yeniden yükseliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.