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Ekonomi

Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olacak

Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya   | 06.02.2021
Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olacak

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan gözetim kıymeti revize edildi.

Söz konusu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması "kilogram" yerine 'adet' bazlı olarak yürütülecek. Bu kapsamda tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.


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