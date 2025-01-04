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Ekonomi

Google, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında yaklaşık 70 milyon dolar ödedi

Google'ın, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne (CJC) yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Google, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında yaklaşık 70 milyon dolar ödedi

Ankara

CBC'nin haberine göre, Google, "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, CJC'ye yaklaşık 70 milyon dolar (100 milyon Kanada doları) ödeme yaptığını açıkladı.

Google'ın yaptığı ödeme, ülkedeki medya kuruluşları arasında paylaştırılacak.

Kanada'da yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Meta bu yasadan muaf olabilmek için, Haziran 2023'te, Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişiminin sonlandırılacağını duyurmuştu.

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