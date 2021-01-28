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Ekonomi

Gıda Komitesi son dönemdeki fiyat gelişmeleri için toplanacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla toplanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.01.2021
Gıda Komitesi son dönemdeki fiyat gelişmeleri için toplanacak

Ankara

Son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla gerçekleştirilecek toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.

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