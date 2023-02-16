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Ekonomi

GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapılacak bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 16.02.2023
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı

Ankara

GİB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği belirtildi.

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanmasının gerekli görüldüğü ifade edilerek Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı verdiği duyuruldu.

Kazançtan indirimle vergiden indirimin tamamen birbirinden farklı kavramlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirildiğine işaret edilerek bu indirim sonucu kalan tutarın vergiye tabi olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."

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