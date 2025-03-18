Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarımla ilgilenen gençler için özel program başlatıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı"nı hayata geçiriyor.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak.
Fikirlerin filizlensin, hasadın bereketlensin!🌱— Gençlik ve Spor Bakanlığı 🇹🇷 (@gencliksporbak) March 17, 2025
“Fikirden Hasada” Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı ile inovatif fikirlerini gerçeğe dönüştür, sürdürülebilir tarımın bir parçası ol!
🗓 Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2025
📌Başvuru: https://t.co/RWtDIyQJgA pic.twitter.com/QgUg4uV4GQ
Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.
Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek.
Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.