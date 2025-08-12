Dolar
Ekonomi, Savunma sanayisi

Gemi ve denizaltıların kalbindeki "milli imza" büyüyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, gemi ve denizaltıların kalbi olan Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) ürün ailesi 60. teslimat başarısına ulaştı.

Göksel Yıldırım  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Gemi ve denizaltıların kalbindeki "milli imza" büyüyor

Ankara

Yazılım tabanlı çözümleriyle yurt içinde ve dışında çeşitli sorumluluklar üstlenen HAVELSAN, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen platformlara güç katıyor.

Milli imkanlarla geliştirilen GVDS, denizaltılarda Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) olarak adlandırılıyor.

GVDS ve DBDS ürün ailesi, modern deniz platformlarının kalbi olarak, veri akışını ve sistem entegrasyonunu en zorlu koşullarda dahi yüksek performansla sağlıyor.

HAVELSAN, GVDS ürün ailesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 yılda 60. teslimatını gerçekleştirdi. GVDS son teslimatına yönelik olarak MİLGEM 8. gemide kullanılmak üzere fabrika kabul testlerinden A notu alarak geçti.

Suüstü gemileri ve denizaltılar için veri dağıtım sistemleri tasarlayan HAVELSAN, ilk GVDS teslimatını 15 yıl önce MİLGEM-1 olarak da bilinen TCG Heybeliada’ya yapmıştı.

Toplam kullanım süresi 300 yılı aştı

GVDS; tüm gemi ve denizaltılarda 7/24 esasına göre çalışıyor ve çok yüksek hazır bulunma, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini kazanıyor.

Bugüne kadar üretilen GVDS ve DBDS ürün ailesinin toplam kullanım süresi 300 yılı aştı.

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan diğer gemi ve denizaltılar da GVDS ve DBDS sistemi entegrasyonu için teslim sırasını bekliyor.

HAVELSAN; son 1 yıl içinde ortalama olarak ayda 1 adet sistem teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

HAVELSAN, millileşme kapsamında tasarlayarak geliştirdiği Single Board Computer (SBC), Interface Kartları, Zaman Kartı, Power ve Backplane yarı mamul kartları, Time Server ve GNSS gibi alt sistemleriyle GVDS ve DBDS ürün ailesinin yerli katkı oranını yükselterek yüzde 80’in üzerine çıkardı.

En kötü şartlarda en yüksek performans

Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen GVDS ve DBDS'nin platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri GVDS ve DBDS'den alıyor.

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı.

Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, GVDS/DBDS ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

