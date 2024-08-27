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Ekonomi

Gelir İdaresinden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kapatılan İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının görev ve yetkilerinin, 1 Eylül itibarıyla faaliyete başlayacak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğünce yürütüleceğini bildirdi.

Enes Duran  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Gelir İdaresinden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama

Ankara

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Eylül itibarıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kapatıldı.

Mülga Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri, yeni kurulan ve 1 Eylül itibarıyla faaliyete başlayacak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğünce yürütülecek.

Bu kapsamdaki dönüşüme ilişkin işlemler nedeniyle Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 29 Ağustos saat 23.59'da işlemlere kapatılacak, 1 Eylül itibarıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak faaliyetine başlayacak.

Diğer taraftan, söz konusu çalışma nedeniyle Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ile aynı sistem altyapısında bulunan Adalar, Buldan, Çal, Eğirdir, Hayrabolu, Muratlı, Niksar, Sarayköy, Şile, Taşköprü, Tavas, Tosya, Yalvaç, Yeditepe ve Zile vergi dairesi müdürlüklerinde sunulan hizmetlerde de ara ara kesintiler yaşanabilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bahse konu vergi dairelerinde işlem yapılmasına başlanabilecek.

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