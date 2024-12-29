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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı istihdam edecek

Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak.

Mert Davut  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı istihdam edecek

Ankara

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.

Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

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