Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlarda diğer üniversitelerden eğitim alan öğrencilerin, teğmen ve astsubay çavuş olarak atanmaları için yapılan "yeterlilik sınavı" şartı kaldırıldı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle 27 Mayıs 2018 tarihli ilgili yönetmeliğin 17. maddesi güncellendi.
Buna göre, bu kapsamdaki öğrencilerin, ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla tamamlamaları halinde, teğmen veya astsubay çavuş olarak atanabilmeleri için JSGA tarafından yapılacak "yeterlilik sınavı" şartı aranmayacak.
Öğrenciler mezun oldukları gün, aynı zamanda teğmen veya astsubay çavuş olarak atanacak.
Değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.