Geleneksel bitkisel üretim kredileri, mazot ve gübre alımı için de kullandırılacak
Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim için kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde 200 bin liraya kadar olan yüzde 100 indirimli işletme kredilerinin 100 bin lira ile 200 bin lira arasındaki bölümü mazot ve gübre alımında kullandırılabilecek.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle tebliğe şu hüküm eklendi:
"Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde, 200 bin liraya kadar olan yüzde 100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100 bin lira ile 200 bin lira arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullandırılır.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.