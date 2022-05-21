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Ekonomi

Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarı yüzde 26,4 düşecek

Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 21.05.2022
Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz miktarı yüzde 26,4 düşecek

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bugün Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğal gaz hacmi düne göre yüzde 26,4 azalmış olacak.

Ukrayna, Donbas bölgesinde bulunan Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs’ta durdurmuştu.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu, günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.

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