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Ekonomi

Gazprom merkez ofisindeki personeli yaklaşık yüzde 40 azaltmayı planlıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, merkez ofisinde çalışan personel sayısını yüzde 39 azaltarak 2500 kişiye düşürmeyi planlıyor.

Emre Gürkan Abay  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Gazprom merkez ofisindeki personeli yaklaşık yüzde 40 azaltmayı planlıyor

Moskova

Rus haber ajansı TASS’ın, Gazprom yetkililerine dayandırdığı haberinde, şirketin St. Petersburg’taki ofisinde toplu işten çıkarma sürecine girdiği belirtildi.

Merkezdeki personelin yüzde 39 azaltılmasının planlandığı bilgisine yer verilen haberde, böylelikle toplam 4100 personel sayısının 1600 kişi azalarak 2500’e düşürülebileceği kaydedildi.

Haberde, işten çıkarmalarla 50 milyar ruble (yaklaşık 485 milyon dolar) tasarruf sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

Gazprom, 2023’ü 629 milyar, geçen yılın ilk yarısını da 480,6 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.

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