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Ekonomi

Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, yapılan yeni anlaşma kapsamında Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatının başladığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 18.11.2022
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamındaki sevkiyatın 15 Kasım'da başladığı bilgisi verilen açıklamada, Mart 2023'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceği kaydedildi.

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