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Ekonomi

Gazprom Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildiğini açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinden rekor düzeyde doğal gaz çekildiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 15.11.2021
Gazprom Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildiğini açıkladı

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 74 düzeyinde olduğu belirtildi.

Söz konusu doluluk hacminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 19,5 milyar metreküp daha az olduğu kaydedilen açıklamada, "1-5 Kasım arasında Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde beş gündür rekor kırılıyor. Söz konusu hacimlerden en yükseği 3 Kasım'da 345,2 milyon metreküple gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaz döneminde depolama tesislerine doldurulan gazın yüzde 6,6'sının şimdiden çekildiği vurgulandı.

Gazprom, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmişti.

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