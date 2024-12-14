Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,873.10
BTC/USDT
101,297.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul’da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

Garanti BBVA, Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olan esnaf için yüzde 0 faiz avantajıyla 50 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

Oktay Özdemir  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.

Böylece esnaf mobil bankacılık üzerinden finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Banka, sunduğu bu fırsatlarla esnaf müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve iş süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce devreye giren ve bankanın da öncülerinden olduğu uzaktan müşteri olma süreciyle beraber, başvuru süreçleri uçtan uca dijitalleştirerek müşteriler için bankacılık daha kolay ve hızlı hale geldi.

Bu sayede müşteriler birçok ürün ve hizmetten de kısa sürede yararlanma fırsatına sahip oluyor.

Bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak, banka hesabı açabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı
Zeytinburnu'nda köpeğini korumak isteyen kadın başıboş köpeğin saldırına uğradı
5 soruda "imar hakkı aktarımı" düzenlemesinin merak edilenleri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Stratcom Summit 24" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Başsavcılık hükümlü eski belediye başkanı Kavak'ın serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı, depremzede esnafın umudu oldu

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerde yeni kolaylıklar geliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet