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Ekonomi

GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından yürütülen projeyle bölge çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak daha çok verim alacak.

Rauf Maltaş   | 30.09.2021
GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

Şanlıurfa

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından (BKİ) yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi ile GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi geliştirildi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz tarafından proje için iş birliği anlaşması imzalandı.

Proje kapsamında çiftçilere gübreleme, sulama ve ilaçlama uygulamaları konularında eğitim verilecek. Sistem sayesinde çiftçilerin girdi kullanımı azalacak. Proje, özellikle mısır verim miktarı ve hasat zamanının belirlenmesinde de yön gösterici olacak.

Dijital Tarım uygulamaları ile aşırı azot gübresinin neden olduğu içme ve yer altı sularındaki nitrat kirlenmesi ile atmosfere salınan azot miktarı da azaltılmış olacak.

Projeyle, tarımsal üretimin yönetilebilmesi, izlenebilmesi ve tarım danışmanlarının çiftçi ile iletişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla bir bilgi sistem altyapısının oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığının bölgedeki temsilcileri, ziraat odaları ve önder çiftçilerin iş birliği ile yürütülüyor.

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