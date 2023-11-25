Fuzul Topraktan "Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi" ile önce arsa sonra ev sahibi yapıyor
Fuzul Holding’in en genç iştiraklerinden biri olan Fuzul Topraktan, "Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi"yle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlıyor.
İstanbul
Yeni projesi Ispartakule’nin 25 Kasım tarihinde lansman toplantısını gerçekleştiren Fuzul Topraktan hem arsa hem de konut yatırımı olarak yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat sunuyor.
İstanbul’un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi.
İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün olacak. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından bu değerli bölgede inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.
Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor. Daire seçeneklerinden yararlanmak isteyenler için ise inşaat maliyeti için peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sunuluyor. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.
Faruk Akbal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de konut sahibi olmanın, her ailenin, her bireyin bir hayali olduğunu belirterek, barınma ihtiyacının tüm dünyada gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek toplumsal olarak en önemli hususların başında geldiğini dile getirdi.
Akbal, "Gerek ekonominin geldiği boyut, maliyetlerdeki artış, enflasyon baskısı, banka kredilerindeki zorluklar ve kısıtlamalar, vatandaşımızı ev sahibi olma noktasında oldukça zor bir durumda bırakıyor. Artık bir konut sahibi olmak, bir ihtiyaçtan çok sanki bir lüks noktasına doğru gidiyor." diye konuştu.
Fuzul ailesi olarak bir seneyi aşkın süredir vatandaşın bu en temel ihtiyacı olan konut edinimini bir lüks olmaktan çıkarıp, bu ihtiyacı nasıl giderebileceğine dair bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Akbal, "Bu bir senenin sonunda aşamalı konut sistemini ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu duyuyoruz." dedi.
"Konut alımını erişebilir kılmayı hedefliyoruz"
Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkati çeken Akbal, Fuzul Topraktan şirketleri ile ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istediklerini dile getirdi.
Akbal, Anadolu’da insanların önce evinin toprağını aldığını, daha sonra ise inşaatına başladığını anımsatarak, "Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak 30 yılı aşkın gayrimenkul sektörü tecrübemizden aldığımız güven ve bilgi birikimiyle Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk." diye konuştu.
Sektörün dinamiklerini bildiklerini ve yatırımcıların ihtiyacını analiz edebildiklerini aktaran Akbal, "Bu alandaki tecrübemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz yoğun ilginin de bu konuda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Maliyetler yüzde 20 ila yüzde 30 aşağı çekilecek"
Akbal, İstanbul gibi bir şehirde deprem gerçeğinin göz önüne alındığında sağlam yapılar, güvenli yapılar ama aynı zamanda sosyal ve peyzaj olanaklarıyla da insanların beklentilerine, ailelerin beklentilerine ihtiyaç verecek yapılar ortaya koymayı hedeflediklerini aktardı.
Bölgeden bölgeye değişmekle beraber konut maliyetlerinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında tasarruf elde etmeyi hedeflediklerini belirten Akbal, bu şekilde maliyetlerin yüzde 20 ila yüzde 30 aşağı çekileceğini ve vatandaşın evi daha uygun almış olacağını kaydetti.
Arsa projelerinde özellikle ülkemizde yatırım değeri ve gelişme potansiyeli en fazla olan yerlere öncelik verdiklerini belirten Akbal, şunları kaydetti:
"İlk etapta Marmara bölgesinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Şu sıralar Ispartakule gibi yatırım potansiyeli yüksek bölgeler ile yakından ilgileniyoruz. İlerleyen zamanda ise tüm Türkiye’de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir yatırım yapmayı, üretmeyi adeta DNA’sına kazımış bir şirket olarak, ülkemize, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye ve yatırımcılarımıza değer kazandırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.