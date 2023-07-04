Dolar
26.00
Euro
28.30
Altın
1,925.99
ETH/USDT
1,934.50
BTC/USDT
30,668.00
BIST 100
6,003.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu

Fransız yargısının hakkında yolsuzluk davaları açılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el konulması talebini kabul ettiği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da, Lübnan Adalet Bakanı Henry Huri'nin Selame hakkında yaptığı yazılı açıklamaya ver verildi.

Lübnan devletinin görevlendirdiği avukatlar aracılığıyla Selame'ye ait Fransa'daki tüm varlıklarına el konulması için yapılan talebin Fransız yargısı tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Mayıs'ta, Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" iddialarıyla açılan davada mahkeme, "uluslararası tutuklama" kararı vermişti.

Fransa'nın ardından Alman yargısı da 30 Mayıs'ta, aynı suçlamalardan ötürü Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan'da dokunulmazlığı bulunan Selame için 24 Mayıs'ta, Lübnan yargısı tarafından da 2. defa yurt dışı yasağı getirilip Fransız ve Lübnan pasaportlarına el konulmuştu.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023'te Beyrut'ta, Avrupa'dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te şiddetli rüzgar 5 katlı binanın çatısını uçurdu
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandı
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu

Fransa, Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu

Lübnanlı Hamadi, Osmanlı dönemine ait barutlu tüfekleri "ihya" ediyor

Lübnan'daki Filistinli mülteciler "kötü yaşam koşullarının" düzeltilmesini istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet