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Ekonomi

Fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında koruma önlemi uygulanacak

Fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Serhat Tutak  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında koruma önlemi uygulanacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında koruma önlemi uygulanması için yerli üreticilerin yaptığı başvuru üzerine açılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, şikayete konu eşyanın ithalatında artış olduğu ve yerli üreticilerin bu ithalattan ciddi zarar gördüğüne ilişkin tespitler yapıldı.

Böylece, fluting ve testlayner cinsi kağıt türlerinin ithalatında ton başına birinci yıl 87 dolar, ikinci yıl 86 dolar, üçüncü yıl 85 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Kararla, söz konus eşyanın bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, söz konusu ülkeler için toplam 30 bin 624 ton olarak belirlendi. Bu miktar, her bir ülke için 10 bin 208 tonu geçemeyecek.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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