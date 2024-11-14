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Ekonomi

Fitch: Türk bankaları risklere rağmen iyileşen görünüme sahip

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının görünümünün iyileştiğini, azalan makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin yatırımcı güveninin yeniden artmasını sağladığını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Fitch: Türk bankaları risklere rağmen iyileşen görünüme sahip

Londra

Fitch Ratings'in Türk bankacılık sektörünün görünümüne ilişkin son değerlendirmesinde, Türkiye'nin makroekonomik politikalarındaki değişimle Türk bankalarının refinansman risklerinin azaldığı belirtildi.

Bunun dış piyasalara artan erişim ve borç ihraçlarındaki artışa yansıdığı aktarılan analizde, ancak bankaların yatırımcı duyarlılığına ve önemli miktarda kısa vadeli döviz cinsinden toptan finansmana maruz kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Değerlendirmede, Türkiye'nin ülke kredi notunun da artmasının ardından Türk bankalarının görünümünün iyileştiğine dikkat çekilerek, azalan makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin, finansal baskıların azalmasını ve yatırımcı güveninin yeniden artmasını sağladığı kaydedildi.

Mevduat dolarizasyonunun azaldığı ve kur korumalı mevduatların payının gerilediği belirtilen analizde, bankaların aktif kalitesinde olası bir bozulmanın karlılık ve karşılık tamponları göz önünde bulundurulduğunda yönetilebilir olmasının beklendiği aktarıldı.

Analizde, genel olarak Türk bankaların yeterli sermaye seviyelerine sahip olduğu ancak sermaye yeterliliği, makroekonomik riskler ve Türk lirasındaki değer kaybına duyarlı kalmaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

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