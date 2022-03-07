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Ekonomi

Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir

Fitch Ratings, hükümetlerin yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladıkları destekleyici politikaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle gelecek dönemde de sürdürmelerinin gerekebileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 07.03.2022
Fitch: Küresel enflasyonla mücadele politikaları daha uzun süre uygulamada kalabilir

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, hükümetlerin geçen senenin yarısından itibaren artan fiyatların etkisini hafifletmek için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydukları, mevcut jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında yansımaları nedeniyle bu tip politikaların uygulanmaya devam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin bu geçici destekleyici tedbirlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini absorbe edebileceği vurgulanırken, bazı ülkelerin ise söz konusu politikaları ilerleyen dönemde uygulamadan çekmek konusunda zorlanabileceği ifade edildi.

Bu durumun ülke kredi profilleri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Reyting kuruluşu tarafından derecelendirilen 120 ülkeden 66’sının geçen yılın ortasından bu yılın ortasına kadar para politikası araç çantasına ilaveten enflasyonun etkisini hafifletmeyi amaçlayan teşvik, vergi indirimi ve fiyat kontrolü gibi destekleyici politikaları uygulamaya soktuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Geçici politikalar yerleşik hale gelirse kamu maliyesi üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Küresel emtia fiyatları beklediğimizden daha uzun süre yüksek kalabileceğinden bu risk önemli. Rusya-Ukrayna ihtilafı, özellikle Avrupa'da enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı." ifadesine yer verildi.

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