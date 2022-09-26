Dolar
18.45
Euro
17.82
Altın
1,644.95
ETH/USDT
1,311.80
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,230.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
logo
Ekonomi

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor

Fitch, şirketler için daha yüksek faiz giderinin ve kötüleşen iş koşullarının 2023 ve sonrasında temerrüt oranlarını artıracağı uyarısında bulunarak, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 26.09.2022
Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor

Berlin

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) refinansman oranını aralık ayına kadar yüzde 2'ye, İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) politika faizini Şubat 2023'e kadar yüzde 3,25'e yükseltmesinin beklendiği belirtildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 4'e çıkarması ve 2023 boyunca bu seviyede tutmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, yüksek enflasyon karşısında daha yüksek faiz giderinin ve kötüleşen iş koşullarının, şirketler için sıkıntı oluşturacağı, 2023 ve sonrasında temerrüt oranlarını yükselteceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Fitch’in en son Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Avrupa'daki doğal gaz krizi, yüksek enflasyon ve küresel para politikası sıkılaştırma hızındaki keskin bir ivmenin nasıl geniş ve derin bir resesyona yol açacağının vurgulandığı hatırlatılarak, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiği aktarıldı.

Fitch, ABD'nin 2023'ün ortalarında hafif bir resesyona gireceğini de tahmin etti.

Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedilen açıklamada, Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtildi. Açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.

Fitch açıklamasında, yüksek doğal gaz fiyatlarının Avrupalı şirketlerin marjları ve nakit akışları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edilerek, bölgedeki gübre ve metal şirketlerinin uluslararası emsallerine kıyasla üretim ve rekabet gücünün azalması riskleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki
Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu

Benzer haberler

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini bekliyor

İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı
İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı

İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı
İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemini sonlandırdı

İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemini sonlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet