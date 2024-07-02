Dolar
32.65
Euro
35.04
Altın
2,327.52
ETH/USDT
3,453.20
BTC/USDT
62,924.00
BIST 100
10,426.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 102 milyar 526 milyon dolar oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisandan önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 70 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 6 milyar 370 milyon dolar arttı.

Bu kapsamda, net döviz pozisyonu açığı ise 11 milyar 440 milyon dolar artarak 102 milyar 526 milyon dolara çıktı.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları, sırasıyla 4 milyar 324 milyon dolar ve 1 milyar 204 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler, sırasıyla 404 milyon dolar ve 53 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 5 milyar 70 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise nisanda marta göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 6 milyar 278 milyon dolar ve 200 milyon dolar artarken, ithalat borçları 108 milyon dolar azaldı, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 370 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında nisandan bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 4 milyar 387 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 891 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 28 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 120 milyon dolar artış kaydetti.

Nisan döneminde kısa vadeli varlıklar 142 milyar 412 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 97 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda bir önceki aya göre 9 milyar 833 milyon dolar azalarak 44 milyar 821 milyon dolara indi.

Bu dönemde, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi
Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduk
Emine Erdoğan: Aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Benzer haberler

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Merkez bankaları yılın ilk yarısını sınırlı da olsa hareketli geçirdi

TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım

TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım
TCMB ekonomistlerinin sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdiği blog yazısı yayınlandı

TCMB ekonomistlerinin sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdiği blog yazısı yayınlandı
TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet