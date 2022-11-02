Dolar
18.62
Euro
18.45
Altın
1,657.45
ETH/USDT
1,558.00
BTC/USDT
20,423.00
BIST 100
4,087.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Medikal Park Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 89 milyar 128 milyon dolara geriledi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.11.2022
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 260 milyon dolar, yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, ağustosta 2 milyar 17 milyon dolar azalarak 89 milyar 128 milyon dolara indi.

Bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat 970 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 446 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 259 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise ağustosta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 330 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 60 milyon dolar ve ithalat borçları da 993 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan krediler arttı

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeliler 1 milyar 622 milyon dolar ve uzun vadeliler 2 milyar 707 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 733 milyon dolar, uzun vadeliler 1 milyar 321 milyon dolar arttı.

Ağustosta kısa vadeli varlıklar 151 milyar 540 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise ağustosta bir önceki aya göre 371 milyon dolar artarak 68 milyar 978 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı
Aydın'da sürücüsü fenalaşan kamyonet, denize düştü
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız sonuçlanacak
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç son yolculuğuna uğurlandı
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Benzer haberler

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Yatırım, ihracat ve KOBİ'lerin kullandığı krediler makroihtiyati tedbirlerin dışındadır

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam edilecek

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 910 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 910 milyar lira oldu
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet