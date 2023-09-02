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Gündem, Ekonomi

Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı

Orman köylerinde yaşayan ancak çalışan, emekli maaşı alan ve afete uğrayıp felaketzede ihtiyacından yararlanamayan köylülerde "muhtaçlık şartı" aranmayacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Kanunu'nun 31, 32 ve 33'ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde ikamet eden, mülki sınırlarında verimli devlet ormanı bulunan köylere veya verimsiz devlet ormanı bulunan bir köye adres naklini yaptırarak aynı köyde kesintisiz en az 5 yıl oturan hane reislerine verilecek zati yakacak ihtiyaçları için muhtaçlık zorunluluğu kaldırıldı.

Mülki hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan köylerde zati ihtiyaç fiyatları "tarife bedeli, kesme, taşıma (sürütme ve nakliyat) ve istif masrafları" olarak belirlenirken, değişiklikle bundan sonraki süreçte bu fiyat "maliyet bedelinin üçte biri" olarak tespit edilecek.

Mülki hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan köylerin fiyatları, verimsiz devlet ormanı bulunan köylerle eşitlenmiş olacak.

Daha önce doğal afetlerle felakete uğrayan köylerde zarar gören köylülerin yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için Orman Kanunu ve yönetmelikte "muhtaç olma" şartı aranıyordu. Bu durumda, köylerde yaşayan ancak çalışan veya emekli maaşı alanlardan afete uğrayanlar, felaketzede ihtiyacından yararlanamıyordu. Değişikliklerle muhtaçlık şartı kaldırılarak köylerde yaşayanların felaketzede ihtiyacı almalarının önü açıldı.

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