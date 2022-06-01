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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme hızının ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını gösterdi

ABD Merkez Bankası, ekonomik büyümenin ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 01.06.2022
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme hızının ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını gösterdi

Washington

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Bölgelerin çoğunluğunun hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilen raporda, 4 bölgenin ılımlı bir büyüme bildirdiği kaydedildi.

Raporda, 4 bölgenin büyüme hızının önceki dönemden bu yana yavaşladığını belirttiği bildirildi.

Çoğu bölgede imalat sektöründeki büyümenin devam ettiği aktarılan raporda, yükselen faiz oranları, genel enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Kovid-19 vakalarından kaynaklanan aksaklıkların hane halkı ve iş planlarını etkileyen temel endişeler olduğu ifade edildi.

Raporda, 8 bölgede geleceğe dair büyüme beklentilerinin azaldığı, 3 bölgede ise özellikle resesyonla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

İş gücü piyasasının sıkı olarak tanımlandığı raporda, tüm bölgelerin istihdamın ılımlı veya orta derecede arttığını bildirdiği kaydedildi.

Raporda, işçi bulma sıkıntısı nedeniyle birçok firmanın kapasitesinin altında çalışmayı sürdürdüğü belirtilerek, buna karşın firmaların otomasyon uygulamaya, daha fazla iş esnekliği sunmaya ve ücretleri artırmaya devam ettiği bildirildi.

Fiyat artışlarının da değerlendirildiği raporda, bölgelerin çoğunun özellikle girdi fiyatları için güçlü veya sağlam fiyat artışları bildirdiği aktarıldı.

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