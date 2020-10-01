Euro
9.07
Dolar
7.72
BIST 100
1,145.24
Altın
1,885.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları uzattı

ABD Merkez Bankası, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Dilara Zengin   | 01.10.2020
Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları uzattı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Fed'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle büyük bankaların yüksek sermaye esnekliğini korumasını sağlamak için yeni önlem alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde uygulanması öngörülen hisse geri alımına yönelik kısıtlamaların dördüncü çeyreğin sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, temettü ödemelerinin sınırlandırılacağı ve yakın zamandaki gelire dayalı bir formüle bağlanacağı aktarıldı.

Büyük bankalara yönelik ikinci bir stres testinin de gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sonuçların yıl sonunda açıklanacağı ifade edildi.

Fed, haziran ayında, stres testine tabi tuttuğu en büyük Amerikan bankalarının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genoa takımında Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı
KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor
Almanya'dan gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi için 100 milyon dolar taahhüt
Netanyahu: Karantinadan çıkmak bir yıl sürebilir

Benzer haberler

Genoa takımında Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı

Genoa takımında Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı

Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları uzattı

KKTC'de iki aydan fazla süredir ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor

Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor
Netanyahu: Karantinadan çıkmak bir yıl sürebilir

Netanyahu: Karantinadan çıkmak bir yıl sürebilir