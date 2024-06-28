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Ekonomi

FATF toplantılarında Türkiye'nin suç örgütlerine yönelik iki operasyonu örnek vaka oldu

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü heyeti ile Türk yetkililer arasında son bir yılda yapılan toplantılarda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Leijdekkers" ile "Comanchero" operasyonları örnek gösterildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
FATF toplantılarında Türkiye'nin suç örgütlerine yönelik iki operasyonu örnek vaka oldu

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "gri liste" konusunda FATF heyeti ile Türkiye arasındaki toplantılarda organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlardan ikisi örnek vaka oldu.

Türk yetkililerle FATF heyeti arasında 1 Eylül 2023'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Gözden Geçirme Toplantısı'nda "Leijdekkers Operasyonu" Türkiye'nin örnek vakası olarak sunuldu.

Operasyon, FATF heyeti tarafından "proaktif, komplike ve ender görülen bir aklama soruşturması" olarak değerlendirildi.

FATF heyeti ile 3 Mayıs 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise "Comanchero Operasyonu" örnek vaka olarak gösterildi.

FATF temsilcileri, bu operasyonun, "ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası" olduğunu belirterek, "heyecan verici ve takdire şayan" olarak nitelendirdi.

"Comanchero Operasyonu"nun çok boyutlu bir aklama soruşturması olduğunu vurgulayan temsilciler, operasyon için başta Avustralya olmak üzere uluslararası paydaşlarla ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile üst düzey polisiye işbirliği yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

Toplantıların ardından hazırlanan "FATF Değerlendirme Raporu"nda, kara paranın aklanmasıyla ilgili Türkiye'nin gayretleri yeterli bulundu.

"Mücadelemiz devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye'nin "gri liste"den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, "Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." vurgusunu yapmıştı.

Leijdekkers operasyonu

Haziran 2023'te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesi ve MASAK'la işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in de aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda, şüphelilere ait yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına da el konulmuştu.

Ayrıca, Leijdekkers'in Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder, 27 Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen "Kafes-25" operasyonuyla yakalanmıştı.

Comanchero operasyonu

Avusturya merkezli uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero", 2 Kasım 2023'te düzenlenen Kafes Operasyonu'nda çökertilmişti.

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018'de öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden silahlı organize suç örgütünün, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlenmişti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken, elebaşılarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun, örgütün yönetimini devralıp suç faaliyetlerine devam ettiği saptanmıştı.

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