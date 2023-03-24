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Ekonomi

EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları bugün başladı

EYT kapsamında emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla KGF tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi'ne başvurular bugün başladı.

Merve Özlem Çakır  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları bugün başladı

Ankara

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme kapsamında emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi'ne başvurular bugün başladı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, KGF tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi ile 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Bugün başlayan uygulama kapsamında şirketler, kamu ve özel bankalara başvuruda bulunabilecek. Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi.

Emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak

Paket kapsamında KOBİ'ler için 13,3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak.

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz/kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan olarak uygulanacak.

Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

Bu çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenecek. Söz konusu ödemeler kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

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