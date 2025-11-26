Dolar
Ekonomi

Et ve Süt Kurumundan et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama

Et ve Süt Kurumundan (ESK) son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Et ve Süt Kurumundan et fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama

Ankara

Tedbirlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, ESK tarafından yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde, tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek"

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etlerin, ESK marketlerine, PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

