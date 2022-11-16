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Ekonomi

Esenboğa Havalimanının kapasitesi artırılarak, bazı bölümlerinin işletme hakkı kiralanacak

Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 16.11.2022
Esenboğa Havalimanının kapasitesi artırılarak, bazı bölümlerinin işletme hakkı kiralanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Esenboğa Havalimanının kapasitesi artırılacak. Bu amaçla ilave yatırımların yapımı, iç ve dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale gerçekleştirilecek.

İhale, 20 Aralık saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma usulüyle yapılacak.

Söz konusu ihalede, şartname satış bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı ise 10 milyon avro olarak belirlendi.

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