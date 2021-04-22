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Ekonomi

EPDK: Kapasite mekanizmasında taslak düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel yansıtılması söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, görüşe açılan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Taslağı'na ilişkin düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 22.04.2021
EPDK: Kapasite mekanizmasında taslak düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel yansıtılması söz konusu değil

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yaptığı kamuoyu açıklamasında, dün bir gazetede yer alan "elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılacağı" iddialarına cevap verdi.

Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir."

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