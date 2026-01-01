Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
87,683.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

Elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminde elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Gülşen Çağatay  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, EPDK elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi.

Buna göre, yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu yatırımlarla tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran artırılırken zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacak.

Yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındı.

Planlı bakımın bütçesi 2 katına çıkarıldı

Yeni uygulama döneminin en dikkati çeken konularından biri de planlı bakım oldu.

Söz konusu dönemde planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldı. Orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirilirken, orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi.

Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacak.

Ayrıca, yeni tarife döneminde kayıp kaçak ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek. Bu alanda kendileri için belirlenen hedefleri tutturan dağıtım şirketlerinin gider harici sağladıkları finansal fayda ise şirketin değil tüketicilerin lehine olacak şekilde tarifeye yansıtılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı
CANLI - Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih 31 Aralık 2027 oldu

EPDK 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

YEKDEM'den yararlanma şartlarında değişikliğe gidildi

YEKDEM'den yararlanma şartlarında değişikliğe gidildi
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet