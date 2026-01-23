EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin enerji altyapısında depolamalı lisansların önemine dikkati çekti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı güneş ve rüzgar santrallerine yönelik verilen lisansların, Türkiye'nin enerji altyapısında stratejik bir dönüşüm sağladığını söyledi.
Eskisehir
Türkiye'nin ilk devreye alınan depolamalı güneş santralinin açılışı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bugüne kadar depolamalı güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kapsamında yaklaşık 34 bin megavatlık ön lisans verildiğini ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye'nin ilk devreye alınan depolamalı güneş santralinin açılışı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bugüne kadar depolamalı güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kapsamında yaklaşık 34 bin megavatlık ön lisans verildiğini ifade etti.
Bu yaklaşımın ülkede hiçbir alanın boşa bırakılmaması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Yılmaz, söz konusu santralin sahadaki önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı.
Yılmaz, yaklaşık 50 megavat kurulu güce sahip santralin ilerleyen süreçte farklı etaplarla büyüyeceğini belirterek, aynı bölgede lisanslı ve lisanssız başka enerji santrallerinin de bulunduğunu, bu projelerin devreye alınmasıyla kapasitenin artacağını kaydetti.
Bölgede yaklaşık 30 megavatlık başka bir santralin daha yer aldığını, toplamda 35-40 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Buradan ciddi miktarda enerji üretilecek. Özellikle bu üretimin, öncelikle bölgenin enerji dengesine katkı sağlaması açısından önemi büyük." değerlendirmesinde bulundu.
Depolamalı yatırımlar arz güvenliğini güçlendiriyor
Depolamanın, ihtiyaç olmayan zamanlarda üretilen enerjinin depolanarak ihtiyaç duyulan anda sisteme verilmesini sağladığını anlatan Yılmaz, depolamalı güneş ve rüzgar santrallerine yönelik verilen lisansların Türkiye'nin enerji altyapısında stratejik bir dönüşüm sağladığını söyledi.
Söz konusu santralin kendileri açısından da ilk olması nedeniyle ayrıca önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Bu nedenle yatırımcıyı ayrıca takdir ediyoruz. Bu yatırımın, diğer lisans sahibi şirketler için de örnek olmasını diliyoruz." dedi.
Bugüne kadar verilen 34 bin megavatlık depolamalı GES ve RES ön lisansının, projeler işletmeye girdikçe Türkiye'yi depolama alanında güçlü bir konuma taşıyacağını ifade eden Yılmaz, bu kapasitenin enerji arz güvenliği açısından önemli katkılar sunacağını kaydetti.
Yılmaz, yaz aylarında güneş üretiminin arttığını, temmuz ve ağustosta sıcakların etkisiyle elektrik tüketiminin pik yaptığını belirterek, "Bu yatırımlar, bu dönemlerde üretilen enerji soğutma ihtiyacını karşılayacak. Kış aylarında ise rüzgar üretimiyle elde edilen enerji ısınma ihtiyacına katkı sağlayacak. Bu nedenle depolamalı yatırımlar Türkiye açısından önemli bir dengeleme unsuru oluşturuyor." diye konuştu.
Türkiye'yi bir enerji ticaret merkezi haline getirme hedefini anımsatan Yılmaz, söz konusu lisansların bu hedef doğrultusunda kritik bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.
"Lisanslama sürecinde kimseye ayrıcalık tanınmadı"
Yılmaz, depolamanın önünü açan yasal düzenlemeye de değinerek, hükümet ve Meclis tarafından hayata geçirilen kanunla, depolama yatırımı yapanlara rüzgar ve güneş santrali kurma yetkisi verildiğini hatırlattı.
Bu düzenlemeyle EPDK'ye önemli görevler verildiğini belirten Yılmaz, "Lisanslama süreci ve uygulamaya yönelik yönetmelik hazırlama görevi tarafımıza verildi. Bu sorumluluğu hızlı ve hakkaniyetli şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalıştık ve yönetmeliğimizi yayımladık." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, eskiden bu yana başvuruların dijital ortamda yürütüldüğünü, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) alınan kapasite bilgileri doğrultusunda ve TEİAŞ'ın başvuru sırasına göre gönderdiği bağlantı görüşü doğrultusunda yapıldığını belirterek, bu süreçte hiçbir yatırımcıya ayrıcalık tanınmadığını ve tüm yatırımcılara eşit muamele edildiğini vurguladı.
Lisanslama sürecinin sağlıklı şekilde tamamlandığına dikkati çeken Yılmaz, lisanslarını alan yatırımcıların sahaya indiğini ve şu ana kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.
Yılda 6 bin megavatlık yeni yatırım hedefi
Gelecek dönemde yeni projelerin devreye alınacağını belirten Yılmaz, "Bir ay içinde yaklaşık 350 megavatlık yeni bir güneş santralini daha devreye almayı planlıyoruz. Rüzgar santrallerinin lisansları da verilmeye başlandı. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde, yılda yaklaşık 6 bin megavat civarında yenilenebilir enerji yatırımının devreye alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, yatırımlarını öngörülen sürelerde hayata geçirmeyen şirketlerin ön lisanslarının iptal edildiğini hatırlatarak, bu konuda sektöre "net bir mesaj" verdiklerini söyledi.
Verilen kapasitelerin atıl kalmasını istemediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bir yatırımcı bir tuğla koyuyorsa biz o tuğlanın ucundan tutuyoruz, ancak verilen kapasitenin de mutlaka hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.
Yılmaz, yatırımların zamanında tamamlanmasının kaynak israfını önleyeceğini vurgulayarak, tarım yapılamayan alanlarda enerji üretiminin önemine işaret etti.
Yatırımcıların teknik çalışmalarını doğru yapmalarının ve lisans aldıktan sonra süreci hızla tamamlamalarının kritik olduğunu belirten Yılmaz, tüm kamu idarelerinden de bu süreçte yatırımcılara destek olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.
Depolamalı lisansların bölgesel dağılımında İç Anadolu ilk sırada
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan derlenen verilere göre, depolamalı lisansa geçen projelerde toplam kurulu güç 944,24 megavat, toplam depolama kapasitesi ise 832,21 megavat olarak belirlendi.
Bölgesel dağılım incelendiğinde, depolamalı lisanslarda en yüksek kurulu güç ve depolama kapasitesinin İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görüldü. İç Anadolu'da 391,19 megavat kurulu güç ve 336,65 megavat depolama kapasitesi lisanslanırken, Akdeniz Bölgesi'nde 127,50 megavat kurulu güç ve 100,08 megavat depolama kapasitesi kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 144,38 megavat kurulu güç ve 107,12 megavat depolama kapasitesi lisanslandı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 70 megavat kurulu güç ve 60,16 megavat depolama kapasitesi yer alırken, Karadeniz Bölgesi'nde 77 megavat kurulu güç ve 55 megavat depolama kapasitesi, Ege Bölgesi’nde ise 28,09 megavat kurulu güç ve 20,23 megavat depolama kapasitesi lisanslandı.
|Bölge
|İller (projelerin bulunduğu)
|Toplam Kurulu Güç (MW)
|Toplam Depolama Kapasitesi (MW)
|İç Anadolu
|Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Eskişehir
|391,19
|336,65
|Akdeniz
|Mersin
|127,50
|Güneydoğu Anadolu
|Gaziantep, Şanlıurfa
|70,00
|60,16
|Doğu Anadolu
|Elazığ, Iğdır
|144,38
|107,12
|Ege
|İzmir
|28,09
|Karadeniz
|Çorum
|77,00
|55,00
|TOPLAM
|832,21