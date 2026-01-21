Dolar
43.30
Euro
50.73
Altın
4,867.68
ETH/USDT
2,972.80
BTC/USDT
89,314.00
BIST 100
12,745.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında kullanılan sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi.

Firdevs Yüksel  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi

İstanbul

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinde kullanılan sayaçlara ilişkin düzenlemede yer alan "ilgili şebeke işletmecisi" ifadesi "dağıtım şebeke işletmecisi" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu sayaçlara ilişkin sorumluluk dağıtım şebeke işletmecisine verildi.

İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri için kullanıcı mülkiyet sınırları içerisinde kalan ölçüm noktalarına kurulacak sayaç ve modemlerin kullanıcı tarafından temin edilmesi, bu ekipmanların tesisinin ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılması hükme bağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS) yaygınlaştırılmasına ilişkin öncelik sıralamasındaki düzenlemeyle TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Mart'tan sonra, Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'da belirtilen koşullar doğrultusunda tesis edilebileceği belirtildi.

Ölçü devrelerinin mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin geçici maddede yapılan değişiklikle, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki üretim santrallerinin sayaçları hariç olmak üzere, iletim bedeli, uzlaştırma işlemleri ve benzeri hesaplamalarda kullanılan sayaçların, yönetmeliğe uygun ölçüm noktalarında yer almaması durumunda bağlantı noktalarının 1 Ocak 2027'ye kadar mevzuata uygun hale getirilmesi öngörüldü.

MASS'a geçiş dönemine ilişkin geçici düzenlemede de TEDAŞ-MLZ/2017-062.A kodlu Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen sayaçların tesis edilebileceği son tarih 1 Ocak 2026'dan 1 Mart 2026'ya uzatıldı.

Ayrıca, TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Ocak 2026'ya kadar tesis edilebileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara yollarında emniyetli ve güvenli tır park alanları önceliklendirilecek
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'te suçla mücadelede çok yönlü soruşturmalara imza attı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi

EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet