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Ekonomi

EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.

Gökçe Topbaş  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

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