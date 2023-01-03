Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Ankara
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