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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Medipol Üniversitesinde "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yorum Sempozyumu"nda konuşuyor
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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.01.2023
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

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