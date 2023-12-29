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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Sağlık Yaşam Merkezi, Olimpik Kaykay Pisti ve Bisiklet Parkuru açılış programında konuşuyor.
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Ekonomi

Enerji verimliliği kanunu kapsamında 2024'te uygulanacak para cezaları belirlendi

Enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2024 için miktarları belirlendi.

Fuat Kabakcı  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Enerji verimliliği kanunu kapsamında 2024'te uygulanacak para cezaları belirlendi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2023 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.

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