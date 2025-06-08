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Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Mesut Karaduman  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

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Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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