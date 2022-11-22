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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yusufeli Barajı ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yusufeli Barajı, üreteceği 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak." dedi.

Muhittin Sandıkçı   | 22.11.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yusufeli Barajı ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Dönmez, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali Yusufeli HES'in hayır getirmesini diledi.

Türkiye yüzyılının geleceğe bırakacağı en büyük miraslardan birinin açılışını yaptıklarına işaret eden Dönmez, "Yusufeli HES kalkınmanın, gücün, üretimin, başarının, istikrarın yüzyılını inşa edecek Türkiye'nin enerjisini sağlayacak. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin dinamosu, Türk mühendisliğinin yüz akı, emeğin, azmin, kararlılığın timsali olacak inşallah." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Yusufeli'nin adını tarihe rekorlarla yazdırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en yüksek beşinci barajını hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Üreteceği elektrikle Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa gibi 2,5 milyonluk bir şehrin enerjisini tek başına karşılayacak. Yusufeli 550 megavatlık kurulu gücü ile toplam HES kurulu gücümüzün yüzde 1,7'sine denk geliyor. Üreteceği 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak. Böylesine devasa bir yapı ancak yönünü geleceğe, pusulasını büyüme ve gelişmeye çeviren bir Türkiye vizyonu ile mümkün olabilirdi."

Türkiye'nin yenilenebilir enerjisinin kurulu gücünün yüzde 50'sinden fazlasını HES santrallerinin oluşturduğuna dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik üretimimizin yüzde 20'sini Türkiye'nin dört bir yanına dağılan 750 HES santrallerinden karşılıyoruz. Türkiye bugün HES kurulu gücü ile Avrupa'da ikinci, dünyada dokuzunda sırada. Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği gibi, 'Su akar Türk bakar.' devri kapandı, 'Su akar Türk yapar.' devri başladı. HES'lerin sadece inşaatında değil, burada kullandığımızın teknolojilerin yerleştirilmesinde de büyük bir aşama kaydettik. HES üretimi için en önemli parça olan jeneratör, türbin ve elektrik otomasyon sistemleri artık EÜAŞ mühendisleri tarafından karşılanıyor. Sadece HES'ler için değil, yenilenebilir enerjinin diğer aşamalarında da daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz pek çok ürünü artık yerli imkanlarla kendi mühendislerimiz ile geliştiriyoruz ve hizmete alıyoruz. Bu ne ilk ne de son. Bundan sonra başka yenilenebilir enerji kaynakları ile büyümeye gelişmeye devam edeceğiz."



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